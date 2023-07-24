Пострадавшая по делу сына Турлыханова прокомментировала "бегство" Бейбута Шуменова

Юрист Анна Чернова, пострадавшая в драке с сыном известного в прошлом казахстанского борца Даулета Турлыханова, отреагировала на новость о том, что казахстанский экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов был объявлен в розыск, сообщают Vesti.kz.

"Руками махать умеют все, смелые, а вот нести ответственность... Сразу в бега. Так измельчал мужик нынче", - написал она в сторис Instagram.

Сам инцидент произошел еще в середине июня в ТРЦ в Астане. На видео мужчина бьет посетителя, у которого на руках был маленький ребенок. Позже в МВД подтвердили, что нападавшим оказался Шуменов. Причем изначально, как сообщалось, участковый закрыл дело, но после того, как видео появилось в интернете, дело все-таки зарегистрировали.

В МВД сообщили, что по факту потасовки заведено дело по статье - "Хулиганство". Кроме того, в отношении участкового инспектора, "списавшего" это дело, начата служебная проверка.

Со своей стороны Шуменов прокомментировал случившееся. По его словам, его спровоцировали.

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