Бейбуту Шуменову "приписали" еще одну статью за избиение мужчины с ребенком

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала скандала вокруг экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова, который устроил драку в ТРЦ в Астане, сообщают Vesti.kz.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина бьет посетителя, у которого на руках был маленький ребенок. Позже в МВД подтвердили, что нападавшим оказался Шуменов.

"Обратилась в МВД о необходимости учесть факт, что своими действиями лицо, совершившее преступное деяние, подвергло опасности жизнь и здоровье ребенка, находившегося на руках у отца (потерпевшего). Факт угрозы безопасности ребенка подтверждается кадрами видео с места происшествия, размещенного в социальных сетях. В этой связи, в данном случае считаю необходимым привлечения лица к ответственности по статье 115 УК РК "Угроза". В действующем законодательстве отсутствует статья, предусматривающая ответственность за создание ситуации угрожающей безопасности и здоровью именно ребенка. Мною будет внесено соответствующее предложение в блок подготовленных изменений в законодательство по вопросам обеспечения безопасности детей", - написала Закиева в Facebook.

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Ранее в МВД сообщили, что по факту потасовки заведено дело по статье - "Хулиганство". Кроме того, в отношении участкового инспектора, "списавшего" это дело, начата служебная проверка.

Сам Шуменов прокомментировал случившееся. По его словам, его спровоцировали, а шумиха поднялась из-за неправильного ракурса на видео.

Инцидент произошел еще в середине июня в ТРЦ в Астане, но огласку получил только сейчас. Причем изначально, как сообщалось, участковый закрыл дело, но после того, как видео появилось в интернете, дело все-таки зарегистрировали.

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