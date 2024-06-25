Казахстан завоевал 30 медалей и вошел в топ-10 на Играх БРИКС. А что Узбекистан?

Сборная Казахстана вошла в топ-10 общекомандного зачета Игр БРИКС, которые завершились в России, сообщают Vesti.kz.

Всего соревнованиях приняли участие около пяти тысяч атлетов из более чем 90 стран, которые разыграли 387 комплектов медалей.

По итогам Игр казахстанцы завоевали 30 медалей - 2 золотые, 11 серебряных и 17 бронзовых наград. В этим результатом Казахстан замкнул десятку медального зачета.

Победу в общекомандном зачете Игр БРИКС одержала сборная России, завоевав по итогам соревнований 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую медали. Второй стала Беларусь (55-85-107), а третьим - Китая (20-24-18).

Топ-10 медального зачета Игр БРИКС выглядит так:

1. Россия - 266-142-101;

2. Беларусь - 55-85-107;

3. Китай - 20-24-18;

4. Узбекистан - 17-39-58;

5. Бразилия - 8-20-23;

6. Иран - 4-12-20;

7. Азербайджан - 4-9-21;

8. Индия - 3-6-20;

9. Кыргызстан - 2-11-38;

10. Казахстан - 2-11-17.