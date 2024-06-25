Казахстан завоевал 30 медалей и вошел в топ-10 на Играх БРИКС. А что Узбекистан?

Сборная Казахстана вошла в топ-10 общекомандного зачета Игр БРИКС, которые завершились в России, сообщают Vesti.kz.
Всего соревнованиях приняли участие около пяти тысяч атлетов из более чем 90 стран, которые разыграли 387 комплектов медалей.
По итогам Игр казахстанцы завоевали 30 медалей - 2 золотые, 11 серебряных и 17 бронзовых наград. В этим результатом Казахстан замкнул десятку медального зачета.
Победу в общекомандном зачете Игр БРИКС одержала сборная России, завоевав по итогам соревнований 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую медали. Второй стала Беларусь (55-85-107), а третьим - Китая (20-24-18).
Топ-10 медального зачета Игр БРИКС выглядит так:
1. Россия - 266-142-101;
2. Беларусь - 55-85-107;
3. Китай - 20-24-18;
4. Узбекистан - 17-39-58;
5. Бразилия - 8-20-23;
6. Иран - 4-12-20;
7. Азербайджан - 4-9-21;
8. Индия - 3-6-20;
9. Кыргызстан - 2-11-38;
10. Казахстан - 2-11-17.
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