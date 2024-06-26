Определилась вторая пара плей-офф Евро-2024

Стала известна вторая пара плей-офф чемпионата Европы-2024 по футболу, который проходит в Германии, сообщают Vesti.kz.

Так, Дания сыграет с Германией в 1/8 финала. Матч состоится 30 июня на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.

Германия стала победителем группы А, набрав 7 очков в трех матчах. Дания с 3 баллами стала третьей в квартете С. Интересно, что команда Каспера Юльманна все три встречи группового этапа завершила вничью (Словения - Дания 1:1, Дания - Англия 1:1 и Дания - Сербия 0:0).

Первую пару 1/8 финала образовали Швейцария - Италия, подробности - тут.

Напомним, что команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выходят в 1/8 финала.

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