Казахстанки взяли медаль на Кубке мира в Ташкенте

Команда Казахстана по художественной гимнастике поднялась на пьедестал этапа Кубка мира в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz со ссылкой на НОК РК.

Казахстанки завоевали серебряную медаль в групповых упражнениях. В многоборье они набрали в сумме 51,25 балла. Страну представили Айзере Нурмагамбетова, Айзере Кенес, Кристина Чепульская, Аида Хакимжанова, Жасмин Джунусбаева и Мадина Мырзабай.

Первой стала сборная Китая - 55,90, а бронзу взяли гимнастки из Беларуси - 51,10.

Сегодня, 12 апреля, состоятся финалы в отдельных упражнениях.

