Гимнастика
Сегодня 12:00
 

Казахстан завоевал две медали на этапе Кубка мира по гимнастике

©НОК РК

Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике завоевала две медали на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия), передают Vesti.kz со ссылкой на НОК РК.

Обе награды были добыты в упражнениях на коне.

На вторую ступень пьедестала поднялся Зейнолла Идрисов. В финале он набрал 14,600 балла.

Третье место занял Нариман Курбанов, получив от судей 14,000.

Золото выиграл Гамлет Манукян из Армении - 14, 733.

