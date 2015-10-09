Казахстан завоевал две медали на этапе Кубка мира по гимнастике

Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике завоевала две медали на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия), передают Vesti.kz со ссылкой на НОК РК.
Обе награды были добыты в упражнениях на коне.
На вторую ступень пьедестала поднялся Зейнолла Идрисов. В финале он набрал 14,600 балла.
Третье место занял Нариман Курбанов, получив от судей 14,000.
Золото выиграл Гамлет Манукян из Армении - 14, 733.
Реклама