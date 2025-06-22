Заставивший рыдать Бибосынова олимпийский чемпион потерпел сенсационное поражение

В Бирмингеме (Англия) состоялся вечер бокса, в главном событии которого временный чемпион WBC в наилегчайшем весе, британец Галал Яфай (9-1, 7 КО), сенсационно уступил мексиканцу Франсиско Родригесу (40-6-1, 27 КО), передают Vesti.kz.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых Яфай проиграл по очкам - дважды 108-119 и 109-118.

Стоит отметить, что Родригес был близок к досрочной победе, но Яфай, к своей чести, выстоял до финального гонга, хоть и проиграл перед родной публикой.

Для Яфая это первое поражение в профессиональной карьере при девяти победах. Родригес занес в свой актив 40-ю победу, но в его пассиве значатся шесть поражений при одной ничьей.

Напомним, Яфай - олимпийский чемпион Игр 2020 года. В полуфинале в Токио он победил казахстанца Сакена Бибосынова, после чего тот расплакался в ринге.