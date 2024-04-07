Заставивший рыдать Бибосынова олимпийский чемпион выиграл бой нокаутом

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Сегодня 08:45
©Кадр из видео

Чемпион WBC International в наилегчайшем весе британец Галал Яфай (7-0, 5 КО) одержал досрочную победу в поединке против аргентинца Агустина Гауто (21-2, 15 КО), передают Vesti.kz.

Бой прошел в Лас-Вегасе (США) и был рассчитан на десять раундов, но завершился в восьмом, когда Яфай смог удосрочить соперника.

Стоит отметить, что Гауто довольно-таки неплохо смотрелся в ринге, временами остро контратаковал, вот только в восьмом раунде действовал пассивно, что обернулось для него вторым поражением в профи.

Яфай по-прежнему не знает поражений. К слову, британец является чемпионом Олимпиады-2020 в Токио, в полуфинале он остановил Сакена Бибосынова, после поражения казахстанец расплакался в ринге.

Метки:
Бибосынов Сакен Олимпиада-2020 Япония Профессиональный бокс
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