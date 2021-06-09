В данный момент карьера Каната Ислама (28-0, 22 КО) слабо пульсирует. И с трудом верится в то, что он все-таки выйдет на большие бои. Простои, слабый подбор оппозиции, возраст. Все это играет против него. Неужели конец? Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

"В мае он решил остаться дома и посвятить время семье. Однако уже в этом месяце он планирует приступить к тренировкам. Есть большая вероятность, что готовить Ислама будет новый тренер", - сообщил на днях инсайдер.

И это тревожный момент, на самом деле. Уже некоторый период времени не покидает ощущение того, что в его команде не все гладко. Откровенно говоря, ведется слабая промоутерская работа. А после нескольких поединков вызывает вопросы и работа тренера.

Ислам довольно пресно выглядел в последних боях. Выезжал, как говорится, на опыте и мастерстве (его не пропьешь). А вот в плане функционалки и тактики - все плохо. Безусловно, возраст берет свое. Рефлексы пропадают, скорость падает.

Но есть множество примеров, когда сбалансированная деятельность всех звеньев приносит успех. Даже в 40 можно выглядеть на ринге просто прекрасно. Тем более Канат не выступает против грандов. Даже на своем пике он не выходил против топов.

Смена тренера - это не сиюминутное решение всех проблем. Необходим как минимум год, чтобы совместная работа принесла хоть какой-нибудь эффект. Вряд ли новый специалист сможет стряхнуть эту ржавчину с боксера.

Да и к чему готовить? К бойцам из второй сотни рейтинга можно и самому провести лагерь: поддержать выносливость, наработать пару комбинаций. Трудно поверить в то, что Канат Ислам в ближайшее время встретится с нереально крутым чемпионом.

Все ведь просто. Он неинтересен лидерам. За спиной нет тех бонусов, которые нужны сейчас в гонке средневесов. Даже для проходного поединка он не подходит. И, судя по всему, его горизонты уже подсвечены заходящим солнцем.

Он обещал Сауля Альвареса. Надежды на такой поединок были. Только карьера в итоге свернула совершенно не туда. Обещал Канат титул чемпиона мира...

Вне ринга ему будет чем заняться. Наверняка он станет продвигать боксеров, выступая в качестве главы своей промоутерской компании. Может, будет привлечен к работе с любителями. Также есть выходы на развитие бизнеса.

В общем, скучать ему не придется. Нам же предстоит увидеть его несколько боев. Не самых грандиозных, но для выходного дня будет самое то. Можно будет поностальгировать. Вспомнить времена его славы и больших ожиданий.

Только вот сам боксер постепенно подбирает место на стене, куда можно вбить гвоздь под перчатки...

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