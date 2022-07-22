"Я говорил вам". Алимханулы оставил послание перед боем за чемпионский титул

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Казахстанец Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) оставил послание перед титульным поединком с американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) объявила о проведении поединка, а казахстанец поделился ожиданиями.

"Я говорил вам. Я кошмар среднего веса", - написал Алимханулы в "сториз" страницы Instagram.

Добавим, что появились подробности проведения титульного боя, а казахстанец пообещал нокаутировать американца.

WBO назначила Алимханулы бой за титул чемпиона мира

 

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс WBO Андраде Деметриус

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