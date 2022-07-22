"Я говорил вам". Алимханулы оставил послание перед боем за чемпионский титул

Казахстанец Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) оставил послание перед титульным поединком с американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) объявила о проведении поединка, а казахстанец поделился ожиданиями.
"Я говорил вам. Я кошмар среднего веса", - написал Алимханулы в "сториз" страницы Instagram.
Добавим, что появились подробности проведения титульного боя, а казахстанец пообещал нокаутировать американца.
WBO назначила Алимханулы бой за титул чемпиона мира
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