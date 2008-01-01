"Я ни от кого не бегаю". Альварес после победы согласился на третий бой с Головкиным

Сауль "Канело" Альварес (54-1-2, 36 КО) после победы над британцем Каллумом Смитом (27-1, 19 КО) ответил в ринге на вопрос о готовности провести третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Мексиканец заявил, что он ни от кого не бегает.

- Накануне Геннадий Головкин одержал победу. Ты веришь, что ваш третий бой возможен в будущем?

- Я ни от кого не бегаю. Я дерусь с лучшими. Если представится возможность принять этот бой, я приму его. Но я показал, что дерусь с лучшими.

Напомним, сегодня, 20 декабря, Альварес судейским решением одержал победу над британцем Каллумом Смитом (27-1, 19 КО) и завоевал пояса WBC, WBA (Super) и The Ring во втором среднем весе.

Головкин же накануне в рекордный, 21-й раз защитил свой чемпионский титул, победив техническим нокаутом претендента на его пояс IBF в среднем весе поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО).