"Я тоже мог упасть". Обидчик Ахмедова прокомментировал победу нокаутом в титульном бою

Эквадорский боксер Карлос Гонгора (19-0, 14 КО) прокомментировал свою победу нокаутом над казахстанцем Али Ахмедовым (16-1, 12 КО) в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе.

"Конечно, я был измотан к 12-му раунду, но я знал, что мне нужно копнуть чуть поглубже, чтобы победить. Я знал, что мне нужно выиграть последний раунд, чтобы одержать итоговую победу.

Да, я тоже мог упасть, потому что мой соперник крепкий и опытный парень. Я прочувствовал его силу. Но я помнил, что на кону стоит титул чемпиона и мне просто надо еще немного постараться. В итоге упал он. Я знаю, что я боец и воин, и знал, что тот апперкот в концовке обязательно придет. Так и случилось", - сказал Гонгора после боя.

Назван виновник брутального нокаута Али Ахмедова в бою за титул чемпиона мира

Напомним, бой закончился в 12-м раунде: Ахмедов дважды побывал на канвасе и не смог встать после второго нокдауна. Видео можно посмотреть здесь.

Таким образом, Ахмедов потерпел первое поражение в карьере при 16 победах. Гонгора же остался непобежденным и довел рекорд до 19-0, став первым чемпионом мира из Эквадора.