Назван виновник брутального нокаута Али Ахмедова в бою за титул чемпиона мира

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16-1, 12 КО) сенсационно потерпел первое поражение в карьере на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США) Ахмедов встречался с эквадорцем Карлосом Гонгорой (19-0, 14 КО), а на кону стоял вакантный титул чемпиона мира по версии IBO.

Поединок закончился в 12-м раунде, когда Гонгора сначала отправил соперника в нокдаун. Ахмедов поднялся на ноги, но через несколько секунд вновь упал после еще одного апперкота, но уже в тяжелый нокаут. При этом на момент остановки боя казахстанец вел по судейским запискам.

Видео нокаута, или как Али Ахмедов сенсационно проиграл бой за титул чемпиона мира

По мнению эксперта ESPN, рефери должен был остановить поединок еще после того, как казахстанец впервые побывал на канвасе.

"Честно говоря, считал, что рефери должен был уберечь Ахмедова от брутального нокаута после его первого нокдауна. Он весь бой пропускал мощные удары, и после первого нокдауна он еле стоял на нога. Отсчет нокдауна было абсурдом". - написал он в твиттере.