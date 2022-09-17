"Я за Головкина!" В России назвали проблему "Канело" перед трилогией

Экс-чемпион мира Заурбек Байсангуров высказался в интервью "РБ" о третьем противостоянии казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он назвал исход поединка.

Ранее стали известны гонорары за трилогию, а Байсангуров отдал свое предпочтение в дуэли конкурентов.

"Явного фаворита здесь не вижу, потому что Головкину 40 лет, а Альварес проиграл последний поединок, просто не знаю, в каком он состоянии. Нокаута, уверен, не будет, разве что из-за рассечения, травма может случиться, остановка боя. Поражение в бою с Дмитрием Биволом не особо повлияло на "Канело", однако считаю, что хоть чуть-чуть, но он сломлен из-за этого проигрыша.

Головкин на закате – 40 лет, тяжелая карьера. Однозначно, нелегко будет, если "Канело" будет тем "Канело", что в предыдущих двух боях. Думаю, по очкам или остановкой в поздних раундах победит Альварес. Головкин мне как друг, надеюсь, он выиграет, в любом случае – я за него! Скажу то, что почти никогда не угадываю, из меня плохой предсказатель", - цитирует Байсангурова издание.

Головкин тяжелее "Канело"? Конкуренты взвесились перед трилогией

Ранее участники трилогии прошли официальную церемонию взвешивания, а их противостояние в Казахстане покажут в прямом эфире. Боксеры выбрали себе перчатки, а Головкин сделал еще одно заявление.

Добавим, что третье противостояние конкурентов снова пройдет на арене T-Mobile. По казахстанскому времени бой пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в прямом эфире телеканалами Qazaqstan и Qazsport.

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