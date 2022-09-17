Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

"Я за Головкина!" В России назвали проблему "Канело" перед трилогией

"Я за Головкина!" В России назвали проблему "Канело" перед трилогией
©Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Экс-чемпион мира Заурбек Байсангуров высказался в интервью "РБ" о третьем противостоянии казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он назвал исход поединка.

Ранее стали известны гонорары за трилогию, а Байсангуров отдал свое предпочтение в дуэли конкурентов.

"Явного фаворита здесь не вижу, потому что Головкину 40 лет, а Альварес проиграл последний поединок, просто не знаю, в каком он состоянии. Нокаута, уверен, не будет, разве что из-за рассечения, травма может случиться, остановка боя. Поражение в бою с Дмитрием Биволом не особо повлияло на "Канело", однако считаю, что хоть чуть-чуть, но он сломлен из-за этого проигрыша.

Головкин на закате – 40 лет, тяжелая карьера. Однозначно, нелегко будет, если "Канело" будет тем "Канело", что в предыдущих двух боях. Думаю, по очкам или остановкой в поздних раундах победит Альварес. Головкин мне как друг, надеюсь, он выиграет, в любом случае – я за него! Скажу то, что почти никогда не угадываю, из меня плохой предсказатель", - цитирует Байсангурова издание.

Головкин тяжелее "Канело"? Конкуренты взвесились перед трилогией

Ранее участники трилогии прошли официальную церемонию взвешивания, а их противостояние в Казахстане покажут в прямом эфире. Боксеры выбрали себе перчатки, а Головкин сделал еще одно заявление.

Добавим, что третье противостояние конкурентов снова пройдет на арене T-Mobile. По казахстанскому времени бой пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в прямом эфире телеканалами Qazaqstan и Qazsport.

ВСЕ НОВОСТИ О БОЕ ГОЛОВКИН - "КАНЕЛО"

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 22:51
Профи-бокс
Головкин сделал объявление перед трилогией с "Канело" Головкин сделал объявление перед трилогией с "Канело"
Сегодня , 21:59
Профи-бокс
Головкина "вызвали" на титульный бой после трилогии с "Канело" Головкина "вызвали" на титульный бой после трилогии с "Канело"
Сегодня , 20:15
Профи-бокс
Побитый "Канело" чемпион мира назвал победителя трилогии с Головкиным Побитый "Канело" чемпион мира назвал победителя трилогии с Головкиным
Сегодня , 18:53
Профи-бокс
Костя Цзю подсказал Головкину способ победы над "Канело" Костя Цзю подсказал Головкину способ победы над "Канело"
Сегодня , 18:21
Профи-бокс
Мейвезер "выбрал" фаворита в трилогии Головкина и "Канело" Мейвезер "выбрал" фаворита в трилогии Головкина и "Канело"
Сегодня , 17:22
Профи-бокс
"Я за Головкина!" В России назвали проблему "Канело" перед трилогией "Я за Головкина!" В России назвали проблему "Канело" перед трилогией
Сегодня , 16:51
Профи-бокс
Известны новые подробности гонораров Головкина и "Канело" за трилогию Известны новые подробности гонораров Головкина и "Канело" за трилогию
Сегодня , 16:21
Профи-бокс
Названы исход трилогии Головкин - "Канело" и козыри конкурентов Названы исход трилогии Головкин - "Канело" и козыри конкурентов
Сегодня , 15:54
Профи-бокс
Алимханулы выбрал себе титул из трилогии Головкина с "Канело" Алимханулы выбрал себе титул из трилогии Головкина с "Канело"
Сегодня , 15:23
Профи-бокс
"Канело" назвал лучшего боксера мира перед трилогией с Головкиным "Канело" назвал лучшего боксера мира перед трилогией с Головкиным
Сегодня , 11:51
Профи-бокс
Головкин показал видео со взвешивания перед трилогией с "Канело" Головкин показал видео со взвешивания перед трилогией с "Канело"
Сегодня , 11:25
Профи-бокс
"Сумасшедший болельщик". История фаната GGG из Казахстана "Сумасшедший болельщик". История фаната GGG из Казахстана
Сегодня , 10:48
Профи-бокс
Миссия Головкина выполнима? Как закончится бой GGG против "Канело"? Миссия Головкина выполнима? Как закончится бой GGG против "Канело"?
Сегодня , 10:17
Профи-бокс
Сексапильная чемпионка мира поразила смелым нарядом на взвешивании Головкина и "Канело" Сексапильная чемпионка мира поразила смелым нарядом на взвешивании Головкина и "Канело"
Сегодня , 09:47
Профи-бокс
Головкин и "Канело" определились с перчатками на третий бой Головкин и "Канело" определились с перчатками на третий бой
Сегодня , 09:16
Профи-бокс
Али Ахмедов сделал заявление перед боем с экс-соперником Головкина Али Ахмедов сделал заявление перед боем с экс-соперником Головкина
Сегодня , 08:19
Профи-бокс
Головкин сделал заявление перед трилогией с "Канело" Головкин сделал заявление перед трилогией с "Канело"
Сегодня , 07:54
Профи-бокс
Головкин - "Канело". Прямая трансляция боя Головкин - "Канело". Прямая трансляция боя
Сегодня , 07:33
Профи-бокс
Канат Ислам обратился к Головкину перед трилогией с "Канело" Канат Ислам обратился к Головкину перед трилогией с "Канело"
Сегодня , 02:52
Профи-бокс
Головкин тяжелее "Канело"? Конкуренты взвесились перед трилогией Головкин тяжелее "Канело"? Конкуренты взвесились перед трилогией
Вчера , 23:59
Профи-бокс
Назван сумасшедший гонорар Головкина за трилогию с "Канело" Назван сумасшедший гонорар Головкина за трилогию с "Канело"
Вчера , 23:42
Профи-бокс
Алимханулы обратился к Головкину перед трилогией с "Канело" Алимханулы обратился к Головкину перед трилогией с "Канело"
Вчера , 23:22
Профи-бокс
Чемпион мира из Казахстана поддержит Головкина в трилогии с "Канело" Чемпион мира из Казахстана поддержит Головкина в трилогии с "Канело"
Вчера , 21:27
Профи-бокс
В команде Бивола выдвинули жесткие условия "Канело" для реванша В команде Бивола выдвинули жесткие условия "Канело" для реванша
Вчера , 20:15
Профи-бокс
Бивол назвал фаворита трилогии Головкин - "Канело" Бивол назвал фаворита трилогии Головкин - "Канело"
Вчера , 17:00
Профи-бокс
Хабиб оставил послание для Головкина перед боем с "Канело" Хабиб оставил послание для Головкина перед боем с "Канело"
Вчера , 16:01
Профи-бокс
"Это акула бокса". Российский супертяж высказался о силе Головкина "Это акула бокса". Российский супертяж высказался о силе Головкина
Вчера , 14:33
Профи-бокс
Фаворит или звезда? Эксперт высказался о карьере Алимханулы Фаворит или звезда? Эксперт высказался о карьере Алимханулы
Вчера , 12:57
Профи-бокс
Раскрыты секреты долголетия карьеры Головкина Раскрыты секреты долголетия карьеры Головкина
Вчера , 11:51
Профи-бокс
"Cтал довольно мускулистым". "Канело" уличили в употреблении химии перед боем с Головкиным? "Cтал довольно мускулистым". "Канело" уличили в употреблении химии перед боем с Головкиным?

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus