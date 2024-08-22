Из WBO пришла неожиданная новость по нокаутеру из Казахстана

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 09:12
©instagram.com/adal_promotions/

Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает Vesti.kz.

Выступающий в среднем дивизионе Мейирим Нурсултанов из Казахстана неожиданно поднялся с пятого на четвертое место. При этом, лидируют в этом списке Хамза Шираз, Дензел Бентли (оба - Великобритания) и американец Шейн Мозли-младший. Чемпионом организации является еще один казахстанец Жанибек Алимханулы, которому также принадлежит пояс IBF.

Казахскому боксеру "дали" бой против чемпиона мира: подробности

Еще один представитель Казахстана Али Балоев вылетел из топ-15 рейтинга полутяжелого веса.

Напомним, что последний раз Нурсултанов дрался в ноябре 2023-го в претендентском бою по линии WBC Нурсултанов встречался с чилийцем Хулио Аламосом. Боксеры провели все положенные 12 раундов, по итогам которых казахстанец выиграл судейским решением.

Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Нурсултанов Мейирим Балоев Али

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:22
Профи-бокс
Казахстанский боксер пригрозил нокаутировать Джалолова: названы сроки боя
Сегодня , 10:42
Профи-бокс
Казахский обидчик Джалолова узнал будущее после нокаута в США
Сегодня , 09:53
Профи-бокс
Экс-тренер Головкина назвал победителя в бою Кроуфорд-Канело
Сегодня , 09:12
Профи-бокс
Из WBO пришла неожиданная новость по нокаутеру из Казахстана
Сегодня , 08:47
Профи-бокс
Видео нокаута, или как казахский обидчик Джалолова выиграл бой в США
Сегодня , 06:59
Профи-бокс
Нокаутом закончился бой обидчика Джалолова из Казахстана
Вчера , 20:03
Профи-бокс
Прямая трансляция боя обидчика Джалолова из Казахстана
Вчера , 19:38
Профи-бокс
Головкину предложили бой с Кроуфордом: суперинвестор сделал заявление
Вчера , 17:36
Профи-бокс
Кызайбай разоблачила Лукас: Ангелина высказалась о смене гражданства
Вчера , 16:19
Профи-бокс
Промоутер анонсировал бой Джалолова против обидчика из Казахстана
© 2008 - 2024 ТОО «EML»