WBO приняла решение по Баходиру Джалолову

Узбекский боксёр супертяжёлого веса Баходир Джалолов (18-0, 15 KO) улучшил свои позиции в рейтинге Всемирной боксёрской организации (WBO) после победы над британцем Соломоном Дакресом (10-2, 3 KO), передают Vesti.kz.

Джалолов поднялся на четвёртое место

Поединок состоялся 17 октября в Лондоне (Англия). Джалолов провёл все отведённые раунды и одержал победу над Дакресом единогласным решением судей.

Благодаря этому результату узбекский боксёр поднялся сразу на три строчки в обновлённом рейтинге WBO и теперь занимает четвёртое место в тяжёлой весовой категории.

Кто возглавляет рейтинг WBO

Первую строчку рейтинга занимает украинец Александр Усик (25-0, 16 KO). Следом за ним располагаются британцы Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 KO) и Энтони Джошуа (30-4, 27 KO).

Действующим чемпионом мира WBO в супертяжёлом весе является ещё один представитель Великобритании — Даниэль Дюбуа (24-3, 23 KO).

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