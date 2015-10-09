Алимханулы узнал путь к победе в бою против Канело

Эксперты высказались о возможном противостоянии казахстанского боксёра Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO) и чемпиона мира WBC во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (64-3-2, 39 KO), передают Vesti.kz.

Алимханулы фаворит в бою с Канело?

Эксперты подчёркивают, что у непобеждённого казахстанца есть реальные шансы на победу, выделив его преимущества над мексиканцем.

"Мбилли позволил Канело разрушить свою атаку жёсткими джебами и постоянной угрозой ответных ударов. Жанибек действует гораздо искуснее. Опираясь на великолепную любительскую школу, он терпеливо выстраивает атаки, используя джеб из левосторонней стойки для контроля дистанции и пространства, вместо того чтобы без защиты идти на сближение. Этот набор навыков даёт Жанибеку тактическое преимущество. Благодаря превосходству в размахе рук Канело придётся прикладывать гораздо больше усилий, чтобы хотя бы достать его ударом, а бокс на дальней дистанции позволит казахстанскому боксёру забирать раунды, не ввязываясь в безрассудные размены. Канело, безусловно, найдёт моменты для мощных ударов по корпусу и проверит соперника контратаками. Жанибеку потребуется сохранять полное самообладание, когда точные удары будут достигать цели. Спланировать это гораздо проще, чем осуществить под огнём соперника", — пишет Boxing247.com.

Что известно о возможном бое Алимханулы и Альвареса

1 ноября Альварес победил француза Кристиана Мбилли (29-1-1, 24 КО) и завоевал титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе.

В январе следующего года Алимханулы должен провести поединок за вакантный пояс WBO в этой же весовой категории. Его соперником станет датчанин Якоб Бэнк (20-0, 11 KO).

Ранее казахстанский боксёр заявлял о намерении встретиться с победителем противостояния Альвареса и Мбилли уже в мае 2027 года после своего боя с Бэнком.

Ранее известный боксёр высказался о бое Канело с Алимханулы.

Алимханулы станет следующим соперником Канело? Казахстанца включили в список претендентов

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