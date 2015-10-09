Жанибек Алимханулы бросил вызов Канело Альваресу и выбрал дату боя

Казахстанский боксёр Жанибек Алимхаунлы (17-0, 12 КО) в очередной раз заявил о желании провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

Правда, до этого Алимханулы предстоит подраться с датчанином Якобом Банком (20-0, 11 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе. Их поединок состоится 23 января 2027 года в датском городе Хорсенс.

При этом казахстанец уверен в своей победе и после хочет вернуться на ринг в мае, чтобы подраться с победителем боя за титул WBC между Канело и Кристианом Мбилли (29-0-1, 24 КО), который намечен на 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"В январе я буду обладателем чемпионского титула во втором среднем весе. В мае я хочу подраться с победителем боя Канело - Мбилли и объединить титулы", - написал Алимханулы в соцсетях.

Жанибек Алимханулы согласился на бой с Канело Альваресом

In January, I will hold the championship title in the super middleweight division. In May, I want to fight the winner of this fight and unify the title. https://t.co/X0HnrnFQXs — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) October 29, 2026

Напомним, пояс WBO во втором среднем весе стал вакантным после того, как британец Хамза Шираз отказался проводить защиту в поединке против Алимаханулы и освободил титул.

Сам Алимханулы не боксировал с апреля 2025 года, когда в пятом раунде нокаутировал Ануэля Нгамиссенге в Астане. В конце 2025 года он должен был встретиться с чемпионом WBA Эрисланди Ларой, но бой отменили после положительной допинг-пробы казахстанца. В результате IBF лишила его титула, а WBO дисквалифицировала на год, сохранив за ним пояс.

Летом Алимханулы перешёл во второй средний вес и освободил титул WBO. В начале сентября казахстанец возглавил рейтинг WBO.

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