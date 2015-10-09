Известный боксёр высказался о бое Канело с Алимханулы

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе американец Давид Бенавидес (32-0, 26 КО) назвал казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) одним из самых интересных потенциальных соперников для мексиканской звезды Сауля Канело Альвареса (64-3-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Boxing 24/7.

При этом он сомневается, что такой поединок когда-либо состоится, поскольку Алимханулы представляет серьёзную угрозу для мексиканца, но не обладает сопоставимой с ним коммерческой популярностью.

"Единственный бой с его участием, который я действительно хотел бы увидеть, и это было бы отличное противостояние, - поединок с Жанибеком. Но я не думаю, что это когда-нибудь произойдёт", - заявил американец.

Одним из препятствий для организации такого боя может стать календарь. Если информация о возвращении Канело в феврале подтвердится, у Алимханулы останется мало времени для подготовки. На 23 января у казахстанца запланирован поединок с Джейкобом Банком за вакантный титул WBO во втором среднем весе. Сначала ему необходимо пройти этого соперника.

Чем Жанибек опасен для мексиканской звезды?

Возможное противостояние также представляет серьёзный тактический вызов для Альвареса. Алимханулы обладает преимуществом в размахе рук, качественной школой любительского бокса и умеет контролировать дистанцию с помощью джеба. Такой стиль может создать мексиканцу немало проблем.

При этом Канело способен находить возможности для атак по корпусу и контрвыпадов. Однако казахстанцу потребуется сохранять хладнокровие под давлением соперника и не позволять ему навязывать удобный темп.

Отдельным фактором могут стать судейские записки. В первом бою с Геннадием Головкиным мексиканец столкнулся с постоянным давлением и активной работой соперника джебом, однако поединок завершился вничью. Поэтому даже техническое превосходство Алимханулы на отдельных отрезках не гарантирует ему победу по очкам.

Почему бой может не состояться?

Таким образом, потенциальный бой с казахстанцем может стать для Канело сложным спортивным испытанием, но с точки зрения коммерции его проведение выглядит менее привлекательным. Именно поэтому Бенавидес сомневается, что стороны когда-либо договорятся о таком противостоянии.

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