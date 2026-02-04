Профи-бокс
Вчера 15:14

WBO опубликовала решение по Алимханулы после вскрытия второй допинг-пробы

Жанибек Алимханулы. ©Турар Казангапов/Vesti.kz

Всемирная боксёрская организация (WBO) представила обновлённые рейтинги за январь, передают Vesti.kz.

Обладатель титулов WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) сохранил статус чемпиона дивизиона в рейтинге WBO.

При этом первые три строчки рейтинга заняли британец Дензел Бентли, венесуэлец Эндри Сааведра и кубинец Йоэнлис Эрнандес.

Напомним, что в начале декабря стало известно о положительной допинг-пробе A Алимханулы. В связи с этим был отменён его объединительный бой с чемпионом WBA, кубинцем Эрисланди Ларой. По инициативе команды спортсмена была вскрыта вторая проба (B) 9 января. Ранее сообщалось, что она также показала наличие запрещённого вещества, однако официального решения по делу пока не вынесено. До завершения разбирательства Алимханулы временно отстранён от участия в поединках.