WBO изменила дату торгов боя Алимханулы с чемпионом мира

Всемирная боксерская организация (WBO) во второй раз изменила дату промоутерских торгов по бою казахстанца Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) и чемпиона мира по своей версии в среднем весе Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО) из США, передает корреспондент Vesti.kz.

Первоначальной датой торгов было 14 января, но затем событие перенесли на неделю позже.

"Текущая ситуация с COVID-19 в Пуэрто-Рико вынудила снова перенести торги на обязательную защиту чемпиона Деметриуса Андраде против Жанибека Алимханулы. Теперь они состоятся в пятницу, 28 января, в 11:00 в главном офисе WBO в Сан-Хуане", - информирует организация.

WBO отложила торги по бою Алимханулы с чемпионом мира