WBC решил организовать бой непобеждённого казахстанца против чемпиона мира

Сегодня, 3 декабря, конвенция Всемирного боксёрского совета (WBC) провела свою ежегодную сессию по обязательным поединкам, передают Vesti.kz.

Казахстанец получил долгожданный бой

Среди ключевых решений — требование к чемпиону мира в среднем весе доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1-1, 18 КО) провести обязательную защиту титула против казахстанца Мейирима Нурсултанова (21-0, 17 КО).

Всемирный боксёрский совет напомнил сторонам, что ещё в январе нынешнего года уведомил команду доминиканца о необходимости выйти на бой с уроженцем Аягоза. Однако дальше последовали задержки и неоднозначные развороты событий.

Как развивалась ситуация ранее

В феврале Адамес неожиданно выбрал другой путь и встретился с непобеждённым британцем Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО). Их поединок завершился вничью, благодаря чему Адамес сохранил пояс WBC. После этого организация отдельно подчеркнула, что следующим обязательным претендентом остаётся именно Нурсултанов, и дала сторонам срок до 6 мая для достижения соглашения.

Сделку в обозначенные сроки оформить не успели, однако WBC, оценив динамику переговоров, отметил "позитивные сдвиги" и выделил дополнительное время. Затем наступила тишина — переговоры не продвинулись, и официальных объявлений не последовало до нынешней сессии WBC.





Что происходило параллельно

Параллельно на обязательный бой с Адамесом претендовал другой казахстанец — объединённый чемпион мира по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО). Он сообщал о переговорах с доминиканцем, но сделка так и не состоялась. В итоге Алимханулы переключился на унификационный поединок с чемпионом WBA Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО), однако за неделю до боя был снят из-за проваленного допинг-теста - подробности по ссылке.

Теперь WBC официально зафиксировал: именно Мейирим Нурсултанов станет обязательным соперником Карлоса Адамеса, и стороны вновь должны перейти к обсуждению условий предстоящего боя.

