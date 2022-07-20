WBA выдвинула ультиматум Головкину

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум "суперчемпиону" организации в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее WBA обязала GGG провести бой с Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО), который владеет поясом обычного чемпиона организации. Причем Головкин должен сделать это в течение 120 дней после третьего поединка против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО).

По информации инсайдера ESPN Майка Коппинджера, у Головкина будет пять дней, чтобы решить, какой титул WBA он сохранит, если 17 сентября победит Альвареса.

"Если GGG решит остаться в среднем весе или проиграет "Канело", он должен будет провести защиту своего титула "суперчемпиона" в среднем весе против Эрисланди Лары в течение 120 дней после боя с Альваресом", - написал Коппинджер.

Напомним, третий бой Головкина и "Канело" пройдет в суперсреднем дивизионе: на кону будут стоять все титулы мексиканца.

Трилогия состоится на T-Mobile Arena, где прошли их предыдущие два боя: первый (2017) закончился спорной ничьей, а второй (2018) - минимальной победой мексиканца.

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