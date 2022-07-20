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Головкин получил нового соперника. Его назначила WBA

Головкин получил нового соперника. Его назначила WBA
©DAZN

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) получил нового соперника, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Всемирная боксерская организация (WBA) обязала GGG встретиться с Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО), который владеет поясом обычного чемпиона WBA.

Причем Головкин должен сделать это в течение 120 дней после третьего боя против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), информирует Badlefthook.com.

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Напомним, трилогия намечена на 17 сентября и пройдет в суперсреднем дивизионе: на кону будут стоять все титулы "Канело", а для Головкина это будет дебют в новом весе.

Третий бой Головкина и Альвареса состоится на T-Mobile Arena, где прошли их предыдущие два боя: первый (2017) закончился спорной ничьей, а второй (2018) - минимальной победой мексиканца.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий WBA Лара Эрисланди Альварес Сауль Головкин-Альварес

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