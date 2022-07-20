Головкин узнал цену победы и поражения в трилогии с "Канело"

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) удовлетворила запрос Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) на получение специального разрешения для проведения боя с абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), который должен состояться 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает BoxingScene.com.

В апреле Головкин нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО) в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе.

Теперь же WBA обязала GGG провести поединок с Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО), который владеет поясом "обычного" чемпиона организации. Причем Головкин должен сделать это в течение 120 дней после трилогии с "Канело".

"Если Головкин победит "Канело", у него будет всего пять дней - до 23 сентября, чтобы сообщить WBA, какой из титулов чемпиона мира он намерен сохранить. Если он решит вернуться обратно в средний вес, у него будет 120 дней, чтобы защитить свой титул против Лары и определить единственного чемпиона мира WBA в 160 фунтах.

Если же Головкин проиграет "Канело", у него также будет 120 дней, чтобы защитить свой титул против Лары. WBA ясно дала понять, что их организация больше не будет выдавать Головкину никаких специальных разрешений. Если Головкин откажется от пояса WBA, то Лара автоматически будет повышен до статуса "суперчемпиона" в среднем весе", - пишет источник.

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