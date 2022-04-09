WBA поздравила Головкина с чемпионством

©Vesti.kz, Турар Казангапов
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Сегодня 20:09

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) поздравила казахстанца Геннадия Головкина с завоеванием титула, сообщает корреспондент Vesti.kz

Сегодня, 9 апреля, GGG досрочно победил японца Риоту Мурату и стал новым суперчемпионом мира в среднем весе по версии этой организации. Также он защитил свои пояса IBF и IBO.

Напомним, что после боя Головкин высоко оценил Мурату и подарил ему свой чапан. Вероятно, что следующим боем для GGG станет трилогия с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом".

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Япония Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Профессиональный бокс Мурата Риота Головкин-Мурата


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