WBA поздравила Головкина с чемпионством

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) поздравила казахстанца Геннадия Головкина с завоеванием титула, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 9 апреля, GGG досрочно победил японца Риоту Мурату и стал новым суперчемпионом мира в среднем весе по версии этой организации. Также он защитил свои пояса IBF и IBO.

Напомним, что после боя Головкин высоко оценил Мурату и подарил ему свой чапан. Вероятно, что следующим боем для GGG станет трилогия с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом".

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира