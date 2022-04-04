"Вынесет его". В России вынесли вердикт по бою Головкина с "суперчемпионом"

Sport24.ru сделал прогноз на бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) за титулы по версиям IBF, IBO и WBA Super, сообщает корреспондент Vesti.kz.

12-раундовый поединок состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония).

Издание вышло с таким заголовком: "Казахстанская легенда бокса вынесет олимпийского чемпиона на глазах его фанатов".

"Расклады перед боем

Совсем скоро Геннадию Головкину стукнет 40 лет, но он по-прежнему не смирился с ограблениями в двух боях с "Канело" Альваресом и нацелен на новый поединок с мексиканцем, который в теории можно заполучить путем объединения титулов в среднем весе.

Альварес не спешит соглашаться на бой с GGG, продолжая гулять по разным весовым категориям и, вероятно, дожидаясь откровенного спада в форме казахстанца. Уже совсем скоро "Канело" постарается перебить небитого полутяжа Дмитрия Бивола (бой состоится 7 мая). Пока Альварес берет новый титул в более высокой категории, Головкин подерется с олимпийским чемпионом Лондона 2012 года и обладателем пояса по версии WBA Super Риотой Муратой.

Мурата - крепкий и опытный боксер, который в профи не знал поражений до выхода на околочемпионский уровень. Впервые японца приземлил Хассан Н’Дам Н’Жикам, одержавший победу крайне спорным решением. Менее чем через полгода состоялся реванш, и там Мурата отыгрался сполна, заставив француза отказаться боксировать после седьмого раунда.

И это было не единственное поражение в карьере Мураты. Спустя одну защиту японец без шансов уступил американцу Робу Бранту, проиграв практически каждый раунд. Но уже в реванше Мурата снова проделал работу над ошибками, оформив нокаут во втором раунде. С тех пор он провел лишь одну защиту и пропал с радаров почти на 2,5 года.

Перед нами хороший боксер, однако явно не топ из топов, учитывая высокую нестабильность. С Головкиным у Мураты будет лишь одна попытка на успех.

Геннадий, в отличие от Мураты, пропустил лишь полтора года. После довольно близкой победы над Сергеем Деревянченко в 2019 году Головкин провел лишь один бой, который оказался почти тренировочным. Непобежденный поляк Камил Шеремета продержался с Головкиным семь раундов.

Прогноз на бой

40-летний Головкин против 36-летнего нестабильного Мураты - кто же победит? В плане опыта и боксерского уровня преимущество однозначно на стороне GGG. В плане мотивации тоже, ведь Геннадий все еще имеет перспективы третьего боя с "Канело".

Наш прогноз - победа Головкина", - говорится в тексте.

Напомним, что ранее Эдди Рейносо, тренер Альвареса, высказался о дате трилогии с GGG.

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