Тренер "Канело" рассказал о дате трилогии с Головкиным и почему она не состоялась раньше

Эдди Рейносо, тренер мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), рассказал, почему ранее не удалось организовать трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Они должны встретиться в сентябре, если успешно отбоксируют весенние поединки. Мексиканец 7 мая в Лас-Вегасе проведет бой против чемпиона WBA Super в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО), а казахстанец 9 апреля в Японии сразится с обладателем пояса WBA Super в среднем дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

"Проблема с DAZN возникла, когда у нас был контракт с Golden Boy. В итоге тот бой не удалось провести, а потом пришла пандемия и все такое", - пояснил Рейносо в интервью для ESPN.

Ожидается, что дата третьего боя Головкин - "Канело" станет известна после встречи GGG с японцем Муратой.

"Бой Мураты с Головкиным станет ориентиром, чтобы увидеть, что он предложит против "Канело", - рассказал Эдди, который, как опытный тренер, уже изучает Головкина, несмотря на тот факт, что текущие усилия сосредоточены на поединке против Бивола.

Головкин и "Канело" бились в 2017 и 2018 годах. Первая схватка не выявила сильнейшего, а во второй победу решением праздновал мексиканец.

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