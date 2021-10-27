"Выигрываешь - на руках носят, проигрываешь - критикуют". Чемпион мира - об уходе из сборной Казахстана в профи, провале в Токио-2020 и планах на США

Действующий чемпион мира среди любителей Бекзад Нурдаулетов (2-0, 1 КО) в интервью Express Qazaqstan рассказал, почему решил перейти в профессионалы, о дальнейшей судьбе в сборной Казахстана по боксу и о ближайших планах, а также высказался о неудачном выступлении на Олимпийских играх-2020 в Токио. Его слова приводит Meta-ratings.kz.

6 ноября В Актаку Нурдаулетов проведет свой третий бой на профи-ринге в рамках вечера бокса в Актау. Соперником будет узбекский боксер Фаррух Джураев.

Напомним, на Олимпиаде-2020 казахстанец сенсационно проиграл в первом же поединке и выбыл из борьбы за медали. Сейчас сборная Казахстана находится в Белграде (Сербия), где выступает на чемпионате мира по боксу.

Чемпион мира по боксу из Казахстана сделал заявление после вылета с Олимпиады-2020

– Бекзад, решение о переходе в профессионалы было принято сразу после Олимпиады в Токио?

– Я провел первые два дебютных поединка перед началом Олимпийских игр. Сделал это для того, чтобы испытать себя, так как долгое время не выходил в ринг во время карантина, ведь на тот период все мои мысли были заняты лишь Олимпиадой в Токио. Затем принял решение перейти в профессиональный бокс. К этому я пришел после обсуждений со своим тренером. Однако при наличии хороших предложений со стороны функционеров сборной обязательно обдумаю вариант с продолжением карьеры в любителях.

– Кто занимается твоей подготовкой в профессионалах?

– Тренируюсь под руководством заслуженного тренера нашей страны Марата Жакиева. Уверен, что с личным тренером мне удастся добиться больших высот, вне зависимости от выбранного направления.

– Поделись мнением касательно той неудачи в Токио. Чего не хватило для успеха?

– Эту тему мы не раз поднимали вместе с болельщиками. Я сделал все, что было в моих силах, и ни о чем не жалею. Однако победителем вышел мой соперник, а меня после этого нещадно критиковали. Думаю, будет лишним махать кулаками после драки и говорить, что "тут сделал бы так, а там поступил бы по-другому". Нужно двигаться дальше, забыв о той неудаче. Жизнь продолжается.

– Показалось, что в Токио ты выглядел уставшим. Не сказались ли отрицательным образом те усиленные тренировки перед Олимпиадой?

– Возможно, так кажется лишь со стороны, ведь когда спортсмен проигрывает, то все начинают искать разные причины. Наша команда была полностью готова к Олимпиаде, и я выступил так, как тому соответствовала моя подготовка.

– Специалисты из мира бокса не раз делились своим мнением о происходящем, мол, говоря, что ты "слишком часто привлекался к турнирам, в том числе поехал на не совсем обязательные Азиатские игры перед самой Олимпиадой", о чем в похожем ключе высказался даже Турсынгали Едилов…

– Думаю, ваш вопрос нужно адресовать тренерскому штабу сборной. Ведь это они принимают решение касательно всех участников соревнований. Мы же всегда подчиняемся их решению и едем на те турниры, на которые нас вызывают, раз находимся под знаменем национальной команды. Повторю свои слова – я был полностью готов к Олимпийским играм.

– Известно, что подавляющее большинство боксеров, принявших участие в Токийских играх, не поедут на предстоящий чемпионат мира. Пока что еще за тобой звание действующего победителя мирового первенства. Нет ощущения того, что ты не сказал последнего слова в любителях?

– До конца года я буду находиться в составе сборной. А после будем разговаривать с руководством федерации и тренерским штабом. Верю, что нам удастся принять общее решение о моей карьере в национальной команде. Что касается профессионального бокса, то до 15 боев разрешается совмещать выступления в обеих дисциплинах. Пока есть такая лазейка, нужно ею пользоваться.

– Не скажется ли это отрицательно на твоих результатах?

– Моя главная цель сейчас – выиграть один из поясов континентального чемпиона в следующих трех поединках, а помимо этого – продолжать радовать болельщиков и подниматься еще выше. Все знают, что родиной профессионального бокса является США. Я хочу поехать туда и попытаться покорить там все вершины.

– Ты все еще молод. Скажи, не слишком ли рано в 20 с небольшим лет ты решил перейти в профессионалы? Может, стоило повременить с этим и попробовать свои силы по завершении Олимпиады в Париже?

– Мне двадцать три года. Если выигрываешь, болельщики готовы на руках носить, а если проигрываешь, то беспощадно критикуют. Говорить легко, а на деле сложно быть первым номером сборной. Ответственность слишком высока. Чтобы выполнять упражнения трижды в день, требуется иметь крепкое здоровье. Не каждый смог бы делать то, что делаем мы. Поэтому я пришел к этому осознанно и от своего не отступлю. Дальше – больше.

– Наши боксеры услышали немало критики за последние пару месяцев. Думаем, тебе тоже пришлось нелегко. Как ты прошел через это непростое время?

– Конечно, было нелегко после Токио. Мы столкнулись с огромной критикой, но были и те, кто выражал нам поддержку. Не забывали обо мне родные и близкие. Очень благодарен им за это. Я освоил этот хоть и трудный, но очень своевременный урок. Но, как бы я не старался, мне не было суждено выиграть свою олимпийскую медаль.

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