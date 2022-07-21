Вскрылась интересная деталь по бою Алимханулы за титул чемпиона мира

Вскрылась интересная деталь после того, как Всемирная боксерская организация (WBO) напомнила своему чемпиону в среднем весе американцу Деметриусу Андраде (31-0, 19 КО) о необходимости провести обязательную защиту с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (12-0, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

У сторон есть 30 дней на переговоры. Если команды боксеров не достигнут соглашения, то будут назначены промоутерские торги, победитель которых получит первоочередное право организовать поединок, а победная ставка станет призовым фондом боя. Минимальная ставка - 200 тысяч долларов.

Причем если Андраде по какой-либо причине не сможет выступить, то Алимханулы автоматически будет повышен до статуса "полноправного" чемпиона мира WBO в среднем весе.

Интересная деталь заключается в том, что промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) больше не представляет интересы Андраде. У сторон был контракт на еще один бой, но они решили прервать сотрудничество чуть раньше.

Судя по письму WBO, новым промоутером американца является Дмитрий Салита (Salita Promotions).

Напомним, в мае Алимханулы завоевал пояс "временного" чемпиона WBO, нокаутировав во втором раунде британца Дэнни Дигнума (14-1-1, 8 КО).

Андраде свой последний бой провел в ноябре, когда отправил в нокаут ирландца Джейсона Куигли (19-2, 14 КО). Возвращение ожидалось в мае - американец должен был перейти во второй средний вес и подраться с британцем Заком Паркером (22-0, 16 КО), но получил травму и отказался от поединка.

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