Возвращается в сборную? Самая сексуальная боксерша примет участие в Спартакиаде Казахстана

Ангелина Лукас (4-0, 2 КО), которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, примет участие в республиканской Спартакиаде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксерша, за плечами которой уже четыре поединка в профи, выступит на турнире в олимпийском весе - до 54 килограммов. Соревнования пройдут в Петропавловске.

Очевидно, что Лукас, которая ранее неоднократно заявляла о своем намерении выступить на Олимпийских играх, планирует пройти отбор в сборную Казахстана.

Первый бой на Спартакиаде боксерша проведет 18 мая. Лукас будет представлять родной Тараз.

Напомним, что летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже. Для женской сборной Казахстана отборочными станут Азиатские игры.

Лукас две недели назад провела свой четвертый бой в профи, в котором уже завоевала титул от WBC.