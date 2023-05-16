Возвращается в сборную? Самая сексуальная боксерша примет участие в Спартакиаде Казахстана

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Сегодня 08:49
©instagram.com/angelina_lukas1997

Ангелина Лукас (4-0, 2 КО), которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, примет участие в республиканской Спартакиаде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксерша, за плечами которой уже четыре поединка в профи, выступит на турнире в олимпийском весе - до 54 килограммов. Соревнования пройдут в Петропавловске. 

Очевидно, что Лукас, которая ранее неоднократно заявляла о своем намерении выступить на Олимпийских играх, планирует пройти отбор в сборную Казахстана.

Первый бой на Спартакиаде боксерша проведет 18 мая. Лукас будет представлять родной Тараз. 

Напомним, что летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже. Для женской сборной Казахстана отборочными станут Азиатские игры.

Лукас две недели назад провела свой четвертый бой в профи, в котором уже завоевала титул от WBC. 

 

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Метки:
Лукас Ангелина

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