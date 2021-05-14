"Вопросов быть не должно". Стангрит оценил продвижение карьеры Алимханулы и бой с экс-чемпионом мира

Поединок Жанибека Алимханулы (9-0, 5 КО) с американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО) является хорошим шагом в карьере казахстанца. Такого мнения придерживается основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он также оценил противостояние.

"Это однозначно хороший бой. Если открыть послужной список Алимханулы, то вряд ли можно найти боксера с таким же резюме, как у Бранта. Тем более, парень является бывшим чемпионом мира в среднем весе. Так что бой уже является хорошим шагом. Все-таки победить экс-чемпиона - это возможность заявить о себе более обширно.

С точки зрения роста оппозиции, встреча с Брантом также является хорошим ходом, хорошим следующим шагом. Для десятого боя вполне.

Вопросов с точки зрения того, что не так ведут, плохо ведут, не должно быть. На мой взгляд, все делается грамотно. Это хороший поединок", - резюмировал Стангрит.

Напомним, Брант владел титулом WBA, отобрав его у японца Риоты Мураты. Однако в реванше американец уступил, тем самым потеряв пояс.

Поединок с Робом Алимханулы может провести уже этим летом.

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