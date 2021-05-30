Видео нокдауна и основных моментов боя. Как Джукембаев впервые в карьере потерпел досрочное поражение

Предлагаем вашему вниманию видео основных моментов боя Батыра Джукембаева (18-1, 14 КО), в котором он потерпел первое поражение в карьере, еще и досрочное.

Как сообщают Vesti.kz, казахстанец провел поединок против пуэрториканца Сабриэля Матиаса (17-1, 17 КО), который стал для него первым в США. Победитель выходит в финал турнира от IBF, где дрался бы за статус обязательного претендента на пояс первого полусреднего веса.

В четвертом раунде Джукембаев оказался в нокдауне, а после восьмого его угол отказался от проведения боя.

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