Видео нокаута, или как казахстанский супертяж вырубил за канаты "Танка" в бою за титул от WBA

Жан Кособуцский. Фото: boxingscene.com©
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Сегодня 08:10

Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО) успешно защитил пояс WBA International в супертяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Гамбурге (Германия) Кособуцкий встречался с американцем Джои Давейко (21-9-4, 12 КО) по прозвищу "Танк". Их поединок стал главным событием и был рассчитан на 12 раундов.

Однако все завершилось во втором раунде, когда казахстанец нокаутировал оппонента - Давейко даже вылетел за канаты.

Таким образом, Кособуцкий одержал 16-ю победу в 16 боях, тогда как для Давейко это поражение стало девятым в карьере.

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан WBA США


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