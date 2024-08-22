Видео нокаута, или как казахский обидчик Джалолова выиграл бой в США

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Сегодня 08:47
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Сегодня, 22 августа, казахстанский боксер-супертяжеловес Иван Дычко (14-0, 13 КО) одержал досрочную победу над американцем Крейгом Льюисом (15-8-1, 8 КО), передает Vesti.kz.

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Поединок состоялся в Плант-Сити (США) в рамках очередного шоу от ProBox и был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором нокаутом после мощного удара казахстанца.

Последний раз Дычко боксировал в июне прошлого года в Буэнос-Айресе (Аргентина), когда нокаутировал во втором раунде местного боксера Ариэля Бракамонте (13-11, 7 КО) и завоевал титул WBA Fedecaribe в супертяжелом весе.

Стоит отметить, что в любителях Дычко четыре раза встречался с олимпийским чемпионом из Узбекистана Баходиром Джалоловым и все четыре раза победил.

Казахскому супертяжу одобрили бой с Джалоловым: он четыре раза побеждал узбека
 

Метки:
Дычко Иван США Узбекистан Профессиональный бокс

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