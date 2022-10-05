Видео мощной тренировки Майка Тайсона разрывает Интернет

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 14:28
©instagram.com/miketyson

Один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории Майк Тайсон опубликовал видео на своей странице в Instagram. "Железный Майк" в свои 56 лет продемонстрировал отличную работу на лапах, чем вызвал восторг у своих подписчиков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его пост набрал почти 930 тысяч лайков. Впрочем, сами оцените его видео: 

Напомним, что Тайсон завершил карьеру в 2005 году, а в 2020-м вернулся на ринг ради выставочного поединка против другого легендарного американского боксера Роя Джонса-младшего. По итогам восьми раундов была зафиксирована ничья.

А недавно Тайсон получил щедрое предложение за бой против не менее известного соотечественника Эвандера Холифилда.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Тайсон Майк

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:05
Профи-бокс
"Инстинкт убийцы". В США сделали прогноз на первую чемпионскую защиту Алимханулы
Сегодня , 15:48
Профи-бокс
Непобежденный мексиканец оставил грозное послание для Бивола
Сегодня , 14:28
Профи-бокс
Видео мощной тренировки Майка Тайсона разрывает Интернет
Сегодня , 11:17
Профи-бокс
"Не смешите меня!". Алимханулы сделал заявление о бое с "Канело"
Сегодня , 09:14
Профи-бокс
Менеджер Елеусинова отреагировал на бой с чемпионом мира из Украины
Вчера , 20:33
Профи-бокс
Алимханулы усомнился в силе "Канело"
Вчера , 19:41
Профи-бокс
Объявлены даты следующих боев титулованных казахстанских боксеров
Вчера , 16:05
Профи-бокс
Названа главная интрига боя Каната Ислама против боксера с 24 нокаутами
Вчера , 13:52
Профи-бокс
Ахмедов объяснил, почему не стал нокаутировать Росадо
Вчера , 09:39
Профи-бокс
Али Ахмедов сделал заявление о боях с "Канело" и Андраде и назвал сроки возвращения на ринг
© 2008 - 2022 ТОО «EML»