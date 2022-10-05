Видео мощной тренировки Майка Тайсона разрывает Интернет

Один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории Майк Тайсон опубликовал видео на своей странице в Instagram. "Железный Майк" в свои 56 лет продемонстрировал отличную работу на лапах, чем вызвал восторг у своих подписчиков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его пост набрал почти 930 тысяч лайков. Впрочем, сами оцените его видео:

Напомним, что Тайсон завершил карьеру в 2005 году, а в 2020-м вернулся на ринг ради выставочного поединка против другого легендарного американского боксера Роя Джонса-младшего. По итогам восьми раундов была зафиксирована ничья.

А недавно Тайсон получил щедрое предложение за бой против не менее известного соотечественника Эвандера Холифилда.