Видео дисквалификации казахстанского супертяжа в дебютном бою в США

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Сегодня 09:35
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Казахстанский супертяж Жан Кособуцкий (19-1, 18 KO) потерпел первое поражение в карьере. Случилось это в рамках вечера бокса в Талсе (США), сообщают Vesti.kz.

Соперником казахстанца был нигериец Эфе Аджагба (18-1, 14 KO), которому Жан проиграл дисквалификацией в четвертом раунде.

В ходе поединка Кособуцкий несколько раз ударил соперника ниже пояса, а после очередного грязного удара рефери остановил бой. Печальный исход для казахстанца!

Для Жана это был первый бой в США, до этого он в основном боксировал в Европе.

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан

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