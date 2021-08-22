Видео дебютных боев в профи чемпионов мира из Казахстана Кайрата Ералиева и Сабыржана Аккалыкова

Представляем вашему вниманию видео дебютных боев на профессиональном ринге казахстанских боксеров Кайрата Ералиева и Сабыржана Аккалыкова. Оба дебютировали в профи в рамках вечера бокса в Караганде.

Так, чемпион мира 2017 года 30-летний Ералиев единогласным решением судей победил Бахита Абдурахимова из Узбекистана, а 18-летний Аккалыков, который в этом году выиграл молодежный чемпионат мира, нокаутировал его соотечественника Турсунбоя Абдулакимова.

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