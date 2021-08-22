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Кайрат Ералиев дебютировал в профи победой над узбекским боксером

Кайрат Ералиев дебютировал в профи победой над узбекским боксером
©olympic.kz
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Чемпион мира 2017 года Кайрат Ералиев дебютировал с победы на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его соперником был Бахит Абдурахимов из Узбекистана.

Бой во втором легчайшем весе был запланирован на четыре раунда и прошел всю дистанцию, по итогам которых казахстанец выиграл единогласным решением судей. 33-летний Абдурахимов потерпел 15-е поражение в профи при десяти победах. 

В любительской карьере 30-летний Ералиев становился чемпионом мира-2017. Также он выигрывал бронзу ЧМ-2013, двух чемпионатов Азии (2015, 2017) и Азиатских игр (2014), а в составе клуба "Астана Арланс" становился чемпионом WSB.

Напомним, ранее 18-летний Сабыржан Аккалыков, который в этом году выиграл молодежный чемпионат мира, также дебютировал на профессиональном ринге с победы.

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Метки:
Ералиев Кайрат Караганда

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