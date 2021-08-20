Вечер профи-бокса с дебютными боями чемпионов мира из Казахстана покажут в прямом эфире

Телеканал Qazsport покажет в прямом эфире вечер бокса, который состоится 22 августа в Караганде, сообщают Vesti.kz.

Трансляция начнется в 18:00 по времени Нур-Султана.

На этом шоу запланирован дебют в профи двух казахстанских боксеров. Так, чемпион мира-2017 Кайрат Ералиев проведет бой с узбеком Бахитом Абдурахимовым (10-14, 4 КО). А молодежный чемпион мира-2021 Сабыржан Аккалыков выйдет на ринг против другого представителя Узбекистана - Шовката Халилова (7-4, 1 КО).

Трижды бился с Жакияновым, отправлял в глухой нокаут оппонента. Против кого дебютирует в профи чемпион мира из Казахстана

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!