В WBC назвали главную проблему боя "Канело" - Головкин - 3

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Сегодня 11:13
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Президент Всемирного боксерского совета WBC Маурисио Сулейман объяснил, почему третий бой между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным получился не таким зрелищным, как их предыдущие два поединка. Трилогию, как известно, судейским решением выиграл "Канело", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Этим самым мексиканец защитил титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе.

"Альварес выиграл третий бой у Головкина единогласным решением судей. GGG на самом деле очень мало сделал в первых семи или восьми раундах. "Канело" полностью доминировал над ним и выиграл все эти раунды. Альварес сделал все необходимое для победы. Все просто, это был гораздо более техничный и тактический бой, чем два других.

Проблема в том, что промоушен продавал публике войну, эмоциональную борьбу, в которой оба боксера выйдут на ринг, чтобы безжалостно избить друг друга. "Канело" неоднократно говорил, что собирается нокаутировать его и отправить на пенсию, а GGG неоднократно подстрекал мексиканца. Поскольку они уже провели 24 очень хороших раунда, мы все надеялись, что будет боксерская война.

Бокс - это стили и стратегия. Головкин не форсировал события, вследствие чего бой и получился не таким эмоциональным. Как бы то ни было, "Канело" закрыл трилогию убедительной победой", - приводит слова Сулеймана Boxingscene.com.

Напомним, что после трилогии Головкина обязали провести бой с претендентом на пояс WBA.

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Метки:
WBC Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Маурисио Сулейман

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