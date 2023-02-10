В США оценили соперника Головкина по бою с "Канело"

Американский сайт Boxinginsider.com высказался о возможном бое казахстанского средневеса Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) против кубинского боксера Эрисланди Лары (29-3-3, 17 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Головкин отказался от титула Международной боксерской федерации (IBF), чему есть свое объяснение. Между тем Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала для GGG обязательную защиту против обладателя пояса WBA World Лары, отведя им на переговоры 15 дней.

"Лара больше всего известен своим выступлением в первом среднем весе. Он проиграл только Полу Уильямсу и Саулю "Канело" Альваресу (в бою, в котором он должен был выиграть), прежде чем уступил в очень близкой битве Джарретту Херду. Затем он перешел в средний вес и победил досрочно Томаса Ламанна и Гэри О'Салливана. В 39 лет Лара, как и Головкин, стареет. Но, как и Головкин, он не станет легким соперником для кого-либо", - говорится в тексте.

Несмотря на то, что WBA обязала Головкина провести бой против Лары, не факт, что он состоится. При этом все чаще упоминается на разных уровнях о поединке казахстанца с непобежденным мексиканцем.

Напомним, что Лара бился с "Канело" в июле 2014 года и проиграл раздельным решением судей (113-115, 115-113, 111-117).

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы