Головкин может отказаться от второго чемпионского титула

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила бой казахстанцу Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО) против обладателя пояса WBA World кубинца Эрисланди Лары (29-3-3, 17 КО). Сторонам дали 15 дней на переговоры, но при этом не исключается, что один из них может отказаться от поединка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вот что по этому поводу пишет интернет-журнал vRINGe.com:

"В WBA отреагировали на новость о том, что легендарный средневес из Казахстана Геннадий Головкин отказался от пояса по версии IBF и боя со своим обязательным претендентом бразильцем Эскивой Фалькао - незамедлительно санкционировали обязательную защиту против обладателя пояса WBA World кубинца Эрисланди Лары. У казахстанца остался главный пояс по этой версии - WBA Super.

Ветеранам (Головкину уже 40 лет, Лара на год младше) дали всего 15 дней на переговоры, после чего состоятся промоутерские торги. Если стороны не договорятся полюбовно, то распределение призового фонда будет в соотношении 75/25 в пользу Головкина. Но не исключено, что один из бойцов и вовсе откажется от титула. В таком случае в WBA останется только один чемпион в этом весе.

В то же время Головкин не сможет воспользоваться правом на отсрочку поединка, так как ранее уже активировал эту возможность - в сентябре безуспешно пытался отобрать все пояса в суперсреднем весе у мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

У казахстанца есть и другие варианты. Как вам бой Смит против Головкина? Или же вас больше интересует махач GGG против Мунгии?".

Добавим, что ранее юрист Головкина Джон Хорневер объяснил отказ казахстанца от титула Международной боксерской федерации (IBF) и добавил, что если в WBA скажут, что нужно драться с Ларой, то может возникнуть аналогичная ситуация со вторым титулом.

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