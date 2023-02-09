Юрист Головкина объяснил отказ от титула IBF

Джон Хорневер, юрист Геннадия Головкина, в разговоре с инсайдером Дэном Рафаэлем объяснил, почему казахстанскому боксеру пришлось освободить титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

Хорневер сказал, что, хотя 40-летний Головкин освободил один из своих поясов, он не уходит из бокса и надеется на привлекательный бой.

Головкин освободил пояс IBF из-за приближающихся сроков обязательной защиты против бразильца Эскивы Фалькао, боя, который вряд ли бы состоялся. Тем не менее Головкин теперь обременен обязательной защитой по линии WBA против регулярного чемпиона этой организации кубинца Эрисланди Лары.

"Геннадий не уходит из бокса. Он все еще пытается оценить свои возможности, чтобы провести лучший бой для фанатов, - сказал Хорневер. - Период переговоров по обязательному бою с Фалькао должен был закончиться на следующей неделе, но вместо того, чтобы доводить его до конца, Геннадий посчитал, что будет лучше, если бой не состоится, и будет правильно освободить этот титул.

Мы пытались устроить этот бой, но DAZN не интересовал Фалькао. Люди связывались с нами и говорили: "Как насчет того, чтобы сразиться с этим парнем или с тем", но никто не хотел драться с Фалькао".

По словам Хорневера, не удалось договориться о проведении этого боя и на ESPN.

"GGG просто сказал: "Если мы не будем проводить этот бой, пусть этот парень идет и сражается за вакантный титул". Фалькао терпеливо ждал своего часа, так что пусть он идет и борется за этот титул. Удачи ему и спасибо IBF за терпение. Головкин также отметил, что еще не завершает карьеру, но боя с Фалькао не будет, поэтому поблагодарил Фалькао и Top Rank за терпение", - сказал Хорневер.

Добавим, что Головкину дали 15 дней на переговоры по бою с кубинцем Эрисланди Ларой.

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