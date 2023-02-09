WBA назначила Головкину бой против боксера с 17 нокаутами

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала своего чемпиона в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) провести обязательную защиту титула с кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО). Об этом говорится на сайте ассоциации, сообщает корреспондент Vesti.kz.

WBA предоставила боксерам 15 дней на переговоры, которые должны завершиться 23 февраля.

Изначально Головкин должен был встретиться с обязательным претендентом по линии IBF бразильцем Эскивой Фалькао (30-0, 20 КО), но казахстанец отказался от этого титула и по этой причине WBA решила назначить бой против Лары.

Отмечается, что Головкин получил специальное разрешение перейти во второй средний вес, чтобы провести трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО) в сентябре прошлого года. В этом постановлении указывалось, что он должен защитить свой титул в среднем весе в следующем бою против регулярного чемпиона WBA Лары, дабы определить единого чемпиона в этом дивизионе.

Если стороны не договорятся, то WBA назначит промоутерские торги.

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