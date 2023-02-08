Головкин отказался от титула чемпиона мира - источник

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) отказался от чемпионского титула по версии IBF. Об этом информирует бразильский журналист Уилсон Балдини-младший.

"GGG отказался от титула IBF. Как это, Фалькао?" - пишет в соцсетях Уилсон.

GGG abdicou do título da IBF. Como fica @esquivafalcao ? — Wilson Baldini Jr (@baldoboxe) February 7, 2023

Отметим, что бразилец Эскива Фалькао (30-0, 20 KO) был обязательным претендентом на титул казахстанца по линии IBF (Международная боксерская федерация). При этом от IBF пока не последовало никаких официальный заявлений. Если же Головкин и в самом деле оставит титул, то он станет вакантным и Фалькао придется биться за него с другим боксером.

Головкин в то же время является чемпионом мира по версиям IBO и WBA Super.

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