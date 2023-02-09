Ждем информацию о поединке Головкина против экс-чемпиона мира - источник

Телеграм-канал FightSpace высказался о следующем сопернике казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО). Им может стать бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (41-0, 33 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Видимо, ждем информацию о поединке Головкина против Хайме Мунгии, о котором в последние дни все чаще упоминается на разных уровнях.

Любопытно, что Мунгия (наряду с Джошуа Буатси) упоминался в качестве возможного соперника для Дмитрия Бивола в мае-июне, однако это абсолютный мисматч, так что желаем успеха в переговорах Головкину и его команде", - пишет источник.

Интересно, что мексиканский промоутер Оскар Де Ла Хойя не прочь свести своего подопечного Мунгию с Головкиным. Они, кстати, могли встретиться еще в 2018 году, но тогда Атлетическая комиссия Невады не позволила состояться этому бою.

Ранее Головкин отказался от титула Международной боксерской федерации (IBF), чему есть свое объяснение. Между тем Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала для GGG обязательную защиту против обладателя пояса WBA World кубинца Эрисланди Лары (29-3-3, 17 КО), отведя им на переговоры 15 дней. Но не факт, что он состоится.

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