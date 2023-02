Де Ла Хойя предложил Головкину бой после отказа от титула

Известный мексиканский промоутер Оскар Де Ла Хойя предложил Геннадию Головкину бой против своего соотечественника Хайме Мунгии после того, как казахстанский боксер решил отказаться от титула по линии IBF и соответственно от встречи с обязательным претендентом Эскивой Фалькао из Бразилии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Вы бы посмотрели Головкина против Мунгии, и кто победит", - пишет Де Ла Хойя в соцсетях.

Would you watch a @GGGBoxing vs @jaimemunguia15 and who wins