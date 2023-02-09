Де Ла Хойя предложил Головкину бой после отказа от титула

Известный мексиканский промоутер Оскар Де Ла Хойя предложил Геннадию Головкину бой против своего соотечественника Хайме Мунгии после того, как казахстанский боксер решил отказаться от титула по линии IBF и соответственно от встречи с обязательным претендентом Эскивой Фалькао из Бразилии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Вы бы посмотрели Головкина против Мунгии, и кто победит", - пишет Де Ла Хойя в соцсетях.

Would you watch a @GGGBoxing vs @jaimemunguia15 and who wins — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) February 9, 2023

Отметим, что сам Мунгия не против разделить ринг с Головкиным. Они могли встретиться еще в 2018 году, но тогда Атлетическая комиссия Невады посчитала мексиканца неготовым к поединку с таким опытным боксером.

Ранее юрист Головкина объяснил отказ от титула IBF. Между тем WBA незамедлительно санкционировала для GGG обязательную защиту против обладателя пояса WBA World кубинца Эрисланди Лары. Но этот бой может не состояться.

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