"Узбекский Брюс Ли" получил от WBA бой за титул чемпиона мира

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Сегодня 12:13
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала бой за титул чемпиона организации в полулегком весе, сообщают Vesti.kz. Чемпион из Британии Ли Вуд (27-3, 16 КО) должен провести обязательную защиту против узбекского претендента Отабека Брюса Ли Холматова (11-0, 10 KO).

27 мая в Манчестере (Англия) Вуд взял реванш у мексиканца Маурисио Лары и вернул себе титул. Теперь следующий обязательный бой британца должен состояться не позднее 26 сентября.

WBA дала сторонам 30 дней на переговоры. У боксеров есть время договориться до 29 июня. Если соглашение не будет достигнуто или если одна из сторон выразит нежелание вести переговоры, WBA объявит торги за право организовать титульный бой.

Между тем, сам Вуд заявил, что не исключает отказа от титула, чтобы не проводить защиту против Холматова. Вместо этого он хочет устроить бой с соотечественником Джошем Уоррингтоном (31-2-1, 8 КО).

Что касается Холматова, то свой последний бой он провел в марте в Ньюкасле (Англия), когда нокаутировал Томаса Патрика Уорда (33-1-1, 5 КО), которого прозвали британским Ломаченко.

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Метки:
WBA Узбекистан

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