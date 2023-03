Нокаутом закончился бой "узбекского Брюса Ли" против "британского Ломаченко"

На Newcastle Arena в Ньюкасле (Англия) состоялся элиминаторный поединок в полулегком весе по линии WBA, в котором сошлись Отабек Брюс Ли Холматов (11-0, 10 КО) из Узбекистана и британец Томас Патрик Уорд (33-1-1, 5 КО), сообщают Vesti.kz.

Уже в первом раунде Уорд, которого прозвали британским Ломаченко, оказался на канвасе. В четвертом раунде Холматов вновь отправил соперника в нокдаун.

Развязка наступила в пятой трехминутке. Уорд пропустил серию ударов, после чего упал на канвас ринга, а его угол выбросил полотенце.

